Jojo dá tapa cabeça na cabeça de Lipe, e web pede expulsão em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho deu um tapa na cabeça de Lipe Ribeiro na noite deste sábado (5) em A Fazenda 12, e a atitude da peoa vem repercutindo de forma polêmica na web. O fato se desenrolou quando a funkeira auxiliava Lipe, que fazia um reparo na porta do closet.

Atentos, não demorou muito para que fãs do reality show corressem ao Twitter para manifestar repúdio ao comportamento de Jojo, o que fez bombar a hashtag #JojoExpulsa. Perfis a favor da expulsão argumentam que, em edições anteriores, por atitudes muito parecidas, Duda e Kátia Paganote foram expulsas do programa.

"Isso é agressão. Em Fazendas anteriores teve gente que foi expulsa por menos", escreveu um. "O tapa que a Jojo deu no Lipe foi bem forte, né? Se fosse o Gabriel, eita hipocrisia, Jesus", escreveu outro. "A Cátia, só porque fez isso na cabeça do Evandro, numa brincadeira na piscina, foi expulsa. Mas é Jojo Todynho, sempre vão passar pano. Por isso que ela sempre se acha a dona da razão", apontou uma terceira seguidora.

Por outro lado, há quem enxergue o tapa como apenas uma brincadeira. Os dois, que nutrem amizade desde as primeiras semanas do reality, afinal sempre brincaram de uma forma levemente agressiva, e até já fizeram guerra de almofadas e pegaram em partes íntimas um do outro.

As cenas, extraídas do PlayPlus e publicadas em redes não oficiais de A Fazenda 12, mostram Lipe Ribeiro estendendo o corpo, como se estivesse tentando pegar algum objeto no alto do batente, quando Jojo Todynho dá um tapa na parte de trás da sua cabeça.

O vídeo, no entanto, tem somente cinco segundos e um áudio difícil de compreender, dificultando uma análise conclusiva. A polêmica segue.