Jojo critica aproximação de Tays com meninos em A Fazenda 12 e lembra Boca Rosa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A relação entre Jojo e Tays em A Fazenda 12 (Record) parece estar um pouco complicada. Isso porque a cantora baiana não tem estado próxima às meninas. Pelo contrário, tem se juntado a Juliano e Biel.

Na noite da última terça-feira (15), Tays salvou Biel de ir à Roça e falou que se surpreendeu com a índole dele. Vale lembrar que o cantor foi acusado de agredir uma ex-namorada e de ter assediado uma repórter.

Em conversa no quarto, Jojo disse que tinha descoberto que Juliano havia feito fofoca e contribuído para a sua briga com Mirella. Ela se virou para Tays e lembrou o que aconteceu com uma outra participante de reality show que resolveu se juntar aos homens da casa e não acreditar nas causas femininas das competidoras.

"Presta atenção, aconteceu a mesma coisa com a Boca Rosa, e o que ela fez não teve como voltar atrás", disse Jojo. Boca Rosa foi a primeira mulher a ser eliminada do BBB 20.

Mais tarde, Tays se juntou aos meninos fora da casa. No papo, contou tudo o que Jojo disse a ela e reiterou que o seu coração havia feito com que ela salvasse Biel.

Nas redes sociais, além de ser comparada à Bianca Andrade, Tays também foi comparada a Flayslane. Em determinado momento do reality da Globo, Flay ficou mais perto dos homens e costumava contar a eles tudo o que acontecia nos papos femininos.