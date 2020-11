Jojo causa polêmica em 'A Fazenda' ao criticar lipo de Tays

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jojo Todynho, que até o momento vinha passando ilesa por polêmicas negativas em A Fazenda 12 (Record), protagonizou um momento que vem causando discussão e questionamentos nas redes sociais. Na noite de sábado (7), a funkeira fez um comentário sobre o corpo de Tays Reis que divide opiniões.

Tudo começou quando Jojo disse que não entende o motivo de várias pessoas fazerem lipoaspiração antes de participar de um reality show. E deu o exemplo de Tays, sugerindo que o corpo da baiana estava mais definido no começo do programa.

Tays não gostou, e rebateu que seu corpo mudou porque ela está engordando, e que não fez a cirurgia para entrar n'A Fazenda.

Na internet, o público trava debate sobre o ocorrido. Muita gente considera desnecessários os comentários de Jojo sobre Tays, e critica a peoa.

"Amo jojo, mas está errada. Não tem que opinar sobre o corpo alheio quando a opinião não foi pedida", criticou uma internauta. "Mas ela não opinou sobre o corpo de ninguém, ela expôs um pensamento", defendeu outra.

E um terceiro perfil foi enfático no Instagram: "Jojo falou do corpo da Tays e vão passar pano. Agora, se a Tays tivesse falando do corpo da Jordana, já estava em site de fofoca, a menina já estava cancelada, já tinha perdido seguidores... enfim, que situação triste."