'Jogos Vorazes' pode ter Peter Dinklage em longa que conta a origem da série

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ator quatro vezes vencedor do prêmio Emmy por seu trabalho na série "Game of Thrones", Peter Dinklage está em negociações avançadas para coestrelar "A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes", filme que mostrará as origens dos acontecimentos narrados em "Jogos Vorazes".

De acordo com o portal Deadline, Dinklage dará vida a Casca High Bottom, reitor da Academia, responsável por estabelecer as regras dos jogos e o principal mentor do vilão Coriolanus Snow, interpretado pelo canadense Donald Sutherland nos quatro filmes da franquia.

Com lançamento agendado para novembro de 2023 nos Estados Unidos, o filme já conta com nomes como Tom Blyth (que viverá o jovem Coriolanus Snow) e Rachel Zegler (na pele de Lucy Gray Baird).

A direção será assinada por Francis Lawrence, responsável por comandar os últimos três filmes da série, "Em Chamas" (2013), "A Esperança - Parte 1" (2014) e "A Esperança - Parte 2" (2015).

Baseada nos livros de Suzanne Collins, a franquia "Jogos Vorazes" chegou aos cinemas em 2012 e deu origem a quatro filmes, que arrecadaram mais de US$ 3 bilhões ao redor do mundo.

O novo filme narrará os acontecimentos na vida do vilão Coriolanus quando ainda tinha 18 anos de idade e foi designado a treinar Lucy para os recém-iniciados jogos.