Jogador Amaral é o oitavo desmascarado de 'The Masked Singer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador de futebol Amaral, 49, foi o oitavo desmascarado do The Masked Singer (Globo). O atleta foi revelado no programa deste domingo (20) como quem se disfarçou de Cachorro.

Amaral cantou a música "Me Beija", da novela "Salve-se Quem Puder", de 2020. O programa ainda contou com Ana Carolina como jurada especial na edição deste domingo. Após a revelação a cantora perguntou se o futebolista sabe tocar pandeiro, e convidou-o para participar de um show no futuro.

Os nove mascarados que se apresentam neste domingo interpretaram trilhas sonoras de novelas da Globo. Veja a lista das músicas:

- Leoa cantou "Tieta", da novela homônima de 1989

- Caranguejo cantou "Brasil", da novela "Vale Tudo", de 1988

- Pavão cantou "Pavão Misterioso", da novela "Saramandaia", de 1976

- Cachorro cantou "Me Beija", da novela "Salve-se Quem Puder", de 2020

- Camaleão cantou "Blaze of Glory", da novela "O Outro Lado do Paraíso", de 2017

- Borboleta cantou "Você Sempre Será", da "Malhação" de 2004

- Lampião e Maria Bonita cantaram "A Viagem", da novela homônima de 1994

- Abacaxi cantou "María", da novela "Salsa e Merengue", de 1996

- Dragão cantou "Dança Kuduro", da novela "Avenida Brasil", de 2012

JURADOS SE FANTASIAM TAMBÉM

Os jurados do programa também se fantasiaram em homenagem às novelas da Globo. Veja quais foram as personagens:

- Tatá Werneck: Nazaré Tedesco, de "Senhora do Destino"

- Rodrigo Lombardi: Sinhozinho Malta, de "Roque Santeiro"

- Taís Araujo: Maria da Penha, de "Cheias de Charme"

- Eduardo Sterblitch: Raj Ananda, de "Caminho das Índias"

REVELAÇÕES

Já foram desmascarados nesta temporada Gretchen, que estava fantasiada como Rosa, Dudu Nobre, fantasiado de Bebê, Leticia Colin, que era a Motoqueira, Beto Barbosa, como Bot, Heloisa Périssé, a Coxinha, Juan Paiva, o simpático Robô, e Daiane dos Santos, a Ursa.