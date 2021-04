Joelma surge ruiva; 'Acabou meu reinado', brinca Marina Ruy Barbosa

No ano passado, a cantora lançou um álbum comemorativo de seus 25 anos de carreira. "25 Anos" contém músicas ao vivo, e traz grandes sucessos da carreira da artista, como "Dançando Calypso" e "Me Telefona".

Marina Ruy Barbosa, 25, também respondeu à publicação da cantora. No Instagram, ela elogiou Joelma e brincou: "Tá linda. Tô com ciúmes". No Twitter, a protagonista de "Totalmente Demais" (2015) afirmou: "Acabou o meu reinado".

