Joe Jonas pede o divórcio de Sophie Turner e diz que 'casamento entre as partes está irremediavelmente rompido'

De acordo com a revista americana, os documentos dizem que "o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido". O músico e a atriz de "Game of Thrones" se casaram em 2019, após quase três anos de namoro e têm dois filhos: Willa, 3, e uma segunda, nascida em julho de 2022, cujo nome não foi divulgado, mas é identificada nos documentos do divórcio como DJ.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.