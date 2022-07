João Vicente de Castro revela que às vezes chora transando

Desde que o Papo de Segunda inaugurou a temporada 2022 no canal GNT, João Vicente de Castro passou a comandar o "Me Leva pra Passear", um quadro sobre pets no programa ancorado por Fábio Porchat, também com as presenças de Emicida e Chico Bosco.

O ator falava sobre a antropologia do sexo e o quão raro e valioso pode ser o momento a dois. "Quando você está na cama com outra pessoal, é muito precioso aquele momento porque a pessoa te entrega coisas que jamais entregaria numa situação normal. Só ali ela se desprende de umas bobagens que a gente vive", comentou.

"É muito bonito você ver uma pessoa despida de moral. É um momento de rara conexão. Às vezes, eu até me emociono transando. É verdade. Sabia que eu sou um homem que chora transando? Eu já chorei várias vezes", contou para as risadas dos demais colegas na atração.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) -Na hora do sexo, o ator João Vicente de Castro, 39, costuma chorar de vez em quando. Foi exatamente isso o que ele revelou durante o Papo de Segunda, do GNT.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.