João Rock terá Emicida com Criolo e Céu, Pitty com Nando Reis e Planet Hemp

A pré-venda de ingressos começou no site oficial (joaorock.com.br) nesta terça (26), às 12h, com preços que variam de R$ 140 a R$ 640. Essa venda exclusiva vai até o fim de 1º de novembro —ou até o fim do lote. E clientes do banco Digio têm desconto de 15% na compra e podem parcelar em até oito vezes.

