João Luiz confronta Projota; Carla e Lumena são as mais criticadas no BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os participantes do BBB 21 participaram do jogo da discórdia, na noite desta segunda-feira (1°). Cada um deles teve que pegar duas placas com adjetivos, colocar na testa do colega e justificar a escolha.

Lumena e Carla foram as mais criticadas no jogo da discórdia, empataram com quatro placas de adjetivos. Projota, Rodolffo e Thaís ficaram empatados com três adjetivos. Já Fiuk, Sarah, Camilla, Viih Tube e Gil não receberam placas de ninguém.

A lista de adjetivos incluía características, como inútil, duas caras, hora extra (já deveria ter sido eliminado), leva e traz, oportunista, turista, tóxico, pipoqueiro, fraco (a) e hipócrita.

O líder João entrou em confronto com Projota ao dar dois adjetivos: hipócrita e duas caras. Ele disse que o cantor penetrava na cabeça dos participantes remoendo histórias e acrescentou: "se pudesse dava mais uma placa".

Projota recebeu de Sarah a placa de hora extra, que significa que ele já deveria ter saído do jogo. Ela disse que o cantor fica formando novos grupos para colocar uma pessoa direto no paredão. "Você procurou novas alianças e você errou, acho que é um jogo meio sujo", afirmou.

Carla virou alvo dos participantes após atender o Big Fone e indicar Lumena, Fiuk e Rodolffo ao paredão. Caio falou que a participante é hipócrita e duas caras porque anulou o voto dando para Gil, mas não protegeu Arthur com quem tem um romance na casa. Fiuk e Rodolffo também chamaram Carla de duas caras.

Lumena acabou chorando após receber as placas de hipócrita e fraca de Carla, e de oportunista e duas caras de Juliette. A atriz falou que vem sendo atacada há três semanas pela psicóloga e que foi exposta para o Brasil no jogo da discórdia com inverdades. "Também vou usar a plaquinha de fraca porque soube pela casa toda que ela não se sentiu confortável com as palavras que ela usou, mas não veio falar comigo", disse.

Juliette justificou a placa de oportunista dizendo que estava retribuindo o afago que recebeu da baiana, que deu o mesmo adjetivo para ela. Em seguida, a maquiadora deu a placa duas caras e justificou que Lumena muda de acordo com as pessoas. " Para algumas pessoas ela é maravilhosa, acrescenta muito e eu respeito, mas para mim ela não foi essa pessoa", falou.

Rodolffo e Thaís ficaram irritados por terem recebido a placa de turistas. Ele recebeu três votos e ela dois e o adjetivo rendeu conversa durante a madrugada.

CONFIRA OS VOTOS:

Arthur

Turista: Thaís

Pipoqueiro: Caio

Lumena

Turista: Rodolffo

Oportunista: Juliette

Projota

Pipoqueiro: Caio

Duas Caras: João Luiz

Caio

Hipócrita: Carla Diaz

Duas Caras: Carla Diaz

Carla Diaz

Hipócrita: Lumena

Fraco (a): Lumena

Juliette

Oportunista: Lumena

Duas Caras: Lumena

Sarah

Hora Extra: Projota

Turista: Thaís

Viih Tube

Oportunista: Projota

Turista: Pocah

Camilla de Lucas

Hora Extra: Projota

Turista: Rodolffo

Rodolffo

Duas Caras: Carla Diaz

Turista: Thaís

Fiuk

Hipócrita: Carla Diaz

Duas Caras: Arthur

Thaís

Fraco (a): Arthur

Turista: Rodolffo