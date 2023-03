Joana Sanz chora em desabafo sobre término com Daniel Alves: 'Ame a si mesmo'

"Tens muito que fazer nesta vida, não te deixes morrer, não te deixes vencer pelas adversidades. Chore, fique com raiva, dance, ria... Faça o que sentir no momento", reforça ela, em outro trecho. "Eles vão falar sobre como você fez certo ou errado, que você não se importa, que a opinião do que é estranho para quem viveu cada momento com você não o afeta. Ame a si mesmo, porque você é a única pessoa com quem estará pelo resto da vida".

No clipe, ela é vista com o seu animal de estimação e treinando, além de chorar muito. "A sensação de que você está se afogando, que dói tanto que você não quer mais aquela dor interna, que precisa exteriorizá-la como uma ferida para curá-la... Mas não pode. Tudo o que você pode fazer é lamentar, aceitar e superar, começa Joana, em seu texto, na legenda.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Joana Sanz preocupou os fãs, nesta quinta-feira (23), ao compartilhar um longo desabafo nas redes sociais. Após o anúncio do término com Daniel Alves, Joana apareceu chorando em imagens divulgadas em seu perfil e sobre como tem sido difícil superar este momento.

