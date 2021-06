Jessie J revela problema de saúde que a impede de cantar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Jessie J, 33, revelou que um problema de saúde está atrapalhando sua habilidade vocal. Ela afirmou que há quatro ou cinco meses tem tido dificuldade de cantar por causa de nódulos na garganta, além de refluxo gástrico.

Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo cantando a música "I Want Love", lançada recentemente, e explicou que iria mandar o material ao fonoaudiólogo. "Eu nunca, até hoje [desde a gravação], fui capaz de cantá-la por causa da dor que estou sentindo", disse. "Cara, tem sido difícil não cantar."

"[Cantar] é literalmente minha tábua de salvação e minha felicidade", continuou. "Ficar quieta não é algo em que sou boa. Ou que me faz sentir como eu mesma. Deus sabe que sou barulhenta."

A gravação foi o estopim para que ela resolvesse falar publicamente sobre o assunto. "Foi naquele momento que eu sabia que precisava ser honesta comigo mesma e honesta com vocês sobre onde estou e explicar o que está acontecendo", afirmou. "Ser totalmente real, ter o apoio e o amor de vocês me vai me ajudar a superar isso mais rápido, tenho certeza."

A cantora também explicou como descobriu o problema. "Em fevereiro, comecei a sentir uma queimadura na garganta constantemente", contou. "Ignorei no começo, pois presumi que fosse o cansaço do estúdio."

"Quando fui ver um médico, disseram-me que tenho refluxo grave e nódulos porque continuei cantando com o refluxo, provavelmente causado pelos esteroides que tomei no ouvido no ano passado", disse lembrando de quando perdeu a audição temporariamente no ano passado. Na época, ela recebeu o diagnóstico de síndrome de Ménière.

"Eu coloquei oito câmeras no meu nariz para seis médicos diferentes olharem", comentou. Ela acrescentou que entre os tratamentos tentou acupuntura e massagens, além de ter comido "os mesmos seis alimentos por 3 meses".

"Ainda sinto dores todos os dias", desabafou. "Com descanso e pouca conversa e canto, os nódulos derreteram. Como Olaf [personagem de 'Frozen] ao sol. Mas todos os médicos me disseram que se eu cantar (especialmente essas músicas), os nódulos voltarão imediatamente."

A cantora explicou também que decidiu falar sobre o assunto para que os fãs não estranhassem que ela não estivesse divulgando o novo trabalho. "Não estou dizendo isso para sentir pena, mas para entender por que não fiz nenhuma promoção", afirmou. "Estou com o coração partido por recusar as coisas."