Jeremy Renner vai a aniversário e aparece totalmente recuperado após 7 meses de grave acidente

O acidente ocorreu em Reno, no estado de Nevada, nos Estados Unidos, quando Jeremy foi atropelado por um snowcat. Na ocasião, ele heroicamente tentou salvar seu sobrinho ao acionar o freio de emergência, mas acabou sendo puxado para baixo do veículo, resultando em múltiplas fraturas.

Na noite do último sábado (29), Renner fez uma aparição surpresa na festa de aniversário de Kate Beckinsale em Los Angeles, Califórnia, sem bengalas. Para a surpresa de todos, mostrou uma locomoção normal e um sorriso estampado no rosto, demonstrando que está em ótima forma.

