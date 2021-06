Jennifer Lopez fecha contrato de exclusividade com a Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e cantora Jennifer Lopez, 51, e sua empresa de produção de conteúdo, a Nuyorican Productions, fecharam um contrato de exclusividade com a Netflix. O anúncio foi feito pelo próprio serviço de streaming, nesta segunda-feira (7).

A empresa de Lopez irá produzir filmes e séries para a plataforma. "Vamos Netflix! O melhor está por vir", comemorou a artista nas redes sociais. A dona do sucesso "On The Floor" (2018) já possui dois projetos de filmes em andamento.

O primeiro será feito em parceria com Niki Caro, diretora do live action de "Mulan" (Disney, 2020). No longa-metragem de ação, intitulado "The Mother", será contada a história de uma assassina que sai de seu esconderijo para ensinar sobrevivência à filha.

Lopez já está se preparando para atuar no filme, e a produção deve começar no segundo semestre deste ano, no entanto, a estreia é prevista apenas para o final de 2022. Já o segundo projeto, "The Chiper", é a adaptação de um romance da escritora Isabel Ojeda Maldonado.

Na história um agente do FBI que está sendo caçado por um assassino em série. A data de início da produção e de estreia ainda não foram divulgadas. "Estou animada em anunciar minha nova parceria com a Netflix", comentou a atriz.

"Elaine, Benny, um dos produtores, e eu acreditamos que não há melhor lar para nós do que uma empresa de criação de conteúdo que vai para a frente e busca desafiar a sabedoria convencional e comercializar diretamente para milhões em todo o mundo", disse.

Bela Bajaria, chefe de TV global da Netflix elogiou Lopez e falou sobre a possibilidade de produção de novas séries. "Jennifer é um talento singular, cuja criatividade e visão cativaram o público e inspiraram a próxima geração em todo o mundo".

"Estou ansioso para trabalhar com ela e a equipe para criar novas séries para nossos membros amarem", finalizou. Ainda não foi revelado quanto a atriz ficará na plataforma, já que o contrato é por tempo ilimitado.

Recentemente, rumores sobre a volta de Lopez e Ben Affleck, 48, estão se tornando cada vez maiores. Quase 20 anos após terem se separado, o ator voltou a ser visto com um relógio dado pela cantora, em 2002, época em que namoravam.