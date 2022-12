Jenna Ortega diz que Wandinha ficaria irritada com os brasileiros

Gwendoline Christie, que havia participado do painel de "Sandman" um pouco antes, voltou ao palco Thunder para falar do papel na série. Ela elogiou a colega mais jovem e disse o que mais a atraiu na serie.

"Foi desafiador por ser uma personagem já conhecida e que as pessoas já associavam a outros atores, você tenta não competir com isso, mas respeitar", avaliou.

Toda de preto, a atriz contou que sua personagem, conhecida por estar constantemente emburrada, estaria odiando a recepção calorosa dos brasileiros. "Acho que ela ficaria sobrecarregada", avaliou, com bom humor. "Ela ficaria irritada, as pessoas encostam demais."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.