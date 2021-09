Janet Jackson compartilha trailer de documentário: 'Esta é a verdade'

Os fãs também poderão ver no filme o retorno da cantora ao palco após uma pausa na música, a polêmica apresentação da cantora ao lado de Justin Timberlake, 40, no intervalo do Super Bowl de 2004, a morte de seu irmão Michael e a maternidade mais tarde na vida.

Filmagens de toda a vida e carreira de Janet são mostradas enquanto seu sucesso de 1986 "Control" toca ao fundo. Também foram incluídos no trailer imagens de arquivo do irmão de Janet, Michael Jackson , que morreu em 2009.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.