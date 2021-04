Jamie Dornan, de 'Cinquenta Tons de Cinza', volta a exibir físico em clipe

Além de médico, o pai de Jamie Dornan também foi professor de medicina fetal na Queen's University Belfast entre os anos de 1995 a 2012. Ele também foi vice-presidente sênior do Royal College of Gynecologists entre 2004 e 2006.

O médico Jim Dornan morreu aos 73 anos no dia 15 de março. A informação foi confirmada por uma organização de caridade que o médico era benfeitor e patrono, a Leukaemia & Lymphoma, da Irlanda do Norte. O obstetra e ginecologista travou uma luta contra a leucemia linfocítica crônica, descoberta em 2005.

No vídeo, o personagem de Dornan no filme passa uma tarde na praia enquanto se pergunta sobre o que deveria fazer de sua vida. No filme de comédia ele contracena com as atrizes Kristen Wiig e Annie Mumolo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Jamie Dornan, 38, conhecido por sua atuação no filme "Cinquenta Tons de Cinza" (2015), voltou a exibir seu físico após o longa de sucesso. Desta vez, foi em um clipe de uma música proveniente do filme "Duas Tias Loucas de Férias" (2021).

