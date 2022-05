James Cromwell, de 'Succession', se cola a loja do Starbucks em protesto

O ato desta terça-feira reuniu dezenas de pessoas. Enquanto o ator colou uma das mãos no balcão da loja e fez um discurso pelo fim do valor mais alto pelo leite vegano, outros ostentavam cartazes e gritavam frases de ordem. "Salve o planeta, salve as vacas", gritavam eles juntos, até a chegada da polícia.

Segundo o movimento Peta, que tem Cromwell como diretor honorário, a campanha pelo fim de valor diferente aos clientes que optam pelo leite vegano já incluiu uma carta do músico Paul McCartney para representantes do Starbucks e protestos diários na sede da Starbucks em Seattle.

"Meus amigos do movimento Peta (em português, Pessoas para o Tratamento Ético dos Animais) e eu estamos pedindo ao Starbucks que pare de punir clientes gentis e ambientalmente conscientes por escolherem leites vegetais", afirmou o ator no protesto que foi transmitido ao vivo pelo Facebook.

