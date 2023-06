Jade Picon faz terapia desde os 14 anos para lidar com as críticas

A também atriz afirmou que as críticas não são algo novo em sua vida, mas que agora lida melhor com os comentários que recebe. A notícia de que Jade foi escalada como uma das protagonistas da trama, já em seu primeiro papel, repercutiu negativamente nas redes e os comentários sobre sua atuação perduraram ao longo da produção.

"Tudo o que eu faço vira meme, seja no programa, na novela ou na vida pessoal", disse ela após Tati Machado falar sobre a repercussão da participação de Jade no Altas Horas, quando disse que cozinha salada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada desta sexta-feira (2) no Encontro com Patrícia Poeta, a influenciadora Jade Picon relembrou o início da carreira na internet e a entrada na dramaturgia. Ela participou do BBB 22 e, após sair do reality show, estreou em seu primeiro papel como atriz em "Travessia" (Globo), novela das 21h de Gloria Perez.

