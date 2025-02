Jabuti é resgatado após sobreviver dez anos embaixo de piso

"Até que o animal seja encaminhado, a orientação é que mantenha-o temporariamente em um ambiente seguro, com temperatura controlada e acesso à luz solar indireta. Ofereça água limpa e fresca para hidratação. A alimentação deve ser introduzida gradualmente, com frutas, verduras e folhas adequadas para a espécie."

A emissora procurou Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), que se dispôs a resgatar o animal. "O Instituto Natureza do Tocantins [Naturatins] informa que o jabuti-tinga encontrado em Itacajá, após possivelmente passar anos soterrado, precisa de cuidados veterinários para avaliar sua condição de saúde e iniciar um tratamento adequado", diz nota enviada pelo órgão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.