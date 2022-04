Ivy Moraes tem perfil hackeado por mulher que a acusa de ter destruído seu noivado

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A ex-BBB Ivy Moraes teve seu perfil no Twitter invadido na tarde deste sábado (9) e foi acusada por uma mulher que afirma ter tido o seu noivado arruinado pela modelo.

"Tem mais de duas semanas que estou gritando de dor...Você não precisava ter relembrado isso, você foi longe demais com isso e é por essa razão que estou aqui no seu próprio tt [Twitter] para contar para todos os seus seguidores a minha história", tuitou a pessoa até então não identificada.

A última publicação oficial de Ivy no Twitter havia sido feita em novembro.

A acusadora publicou um vídeo dos stories da ex-BBB que afirmava ter se apaixonado por uma pessoa entre 2018 e 2019 e que se arrepende de não ter levado o relacionamento para frente. "Você mereceu, foi pouco o que eu fiz."

Ela expôs também um áudio que Ivy teria enviado para uma amiga, questionando se o relacionamento dos dois era sério. A ex-BBB se refere a ela como Júlia. "Não sei se agora ele vai tentar ficar de boa com ela, não sei o que passa na cabeça dela, não faço nem ideia. Tô pensando aqui porque ele não postou nada com ela no Instagram", afirma.

Segundo a modelo, o homem estaria enviando fotos íntimas para ela, mesmo estando em um relacionamento com outra pessoa, e ela planejava ter mais um encontro para encerrar o ciclo entre os dois e entender quais eram os seus verdadeiros sentimentos.

"Olha o seu nível, você sabia da minha pessoa, você fala o meu nome o tempo todo! Isso, sou a Júlia, qual Júlia? Ahh você sabe qual, é essa mesma que você diz ser uma troxa [sic] no áudio!", tuitou a invasora. Segundo os áudios que Júlia postou no Twitter, a ex-BBB ainda estava casada com Rogério Fernandes durante esse caso.

"No bbb eu acompanhei você e todo mundo percebeu como você era fria, calculista, racista, debochada, obcecada por destruir as pessoas. Por isso você foi rejeitada, quando saiu teve até panelaço e pizza de graça."

A assessoria da modelo disse ao F5 que estão direcionando todos os esforços para recuperar a conta e que a defesa da ex-BBB virá posteriormente.

Outros ex-BBBs também entraram na briga para defender a amiga, entre eles Flay, Daniel e Gizelly, todos participantes do Big Brother Brasil 20.

Em resposta aos tuítes, Flayslane escreveu: "Esse homem que tá destruindo tua vida te levando ao ponto de passar por um constrangimento desse para todos os lados, não se permita isso, resolve no off tu não vai ganhar nada com isso, só prejú [sic]".

"E vamos de processo!!!!!! criminal e civil se prepara! Porque se depender de mim vai ter uma banca de advogadas em defesa da Ivy", tuitou Gizelly Bicalho.