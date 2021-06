Ivete Sangalo lamenta as 500 mil mortes pela Covid e diz que 'não é sobre partidos'

Ivete fechou recentemente um acordo com a produtora Endemol Shine Brasil, a mesma do BBB, e a gravadora Universal Music para apresentar a versão brasileira do reality show The Masked Singer (O Cantor Mascarado). O formato ainda não tem destino certo, mas a Globo tem prioridade na oferta da nova produção, prevista para acontecer só em 2022.

"É um projeto", respondeu a influenciadora Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má, do Encontro com Fátima (Globo). "Ivete, infelizmente é sobre partido sim, é sobre ter lado, é sobre não ter medo de dar nomes aos bois", escreveu um internauta.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma postagem nas redes sociais que provocou grande repercussão, Ivete Sangalo lamentou as 500 mil mortes causadas pela Covid-19 no Brasil.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.