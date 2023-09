Ivete Sangalo e Anitta 'brigam' em camarim e divertem famosos nas redes sociais

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Anitta é uma das convidadas especiais da estreia da segunda temporada do programa "Pipoca da Ivete" neste domingo (17). Antes de o programa ir ao ar, as duas cantoras publicaram um vídeo nos bastidores da atração da Globo encenando uma briga, ironizando rumores de desentendimentos.

"O bicho vai pegar", escreveu Ivete, na legenda do post. No clipe, elas simulando apertões no pescoço e logo se soltam, dizendo "você é fofa" e "eu te amo, amiga".

Os rumores de uma relação estremecida entre Anitta e Ivete Sangalo começaram em 2017, coincidindo com o lançamento do livro "Furacão Anitta", escrito pelo jornalista Léo Dias. Na obra, Dias alega que Ivete teria sugerido que Anitta se submetesse a uma situação constrangedora em um programa de TV para conseguir um convite para a gravação de um DVD. Posteriormente, um suposto áudio de Anitta confirmando essa história foi vazado, intensificando ainda mais as especulações.

Apesar do clima que se formou nas redes sociais na época, tanto Anitta quanto Ivete nunca confirmaram publicamente qualquer atrito entre elas. Pelo contrário, Anitta frequentemente inclui músicas de Ivete em seu repertório de shows, e a cantora baiana demonstrou apoio e preocupação com a carioca durante um problema de saúde.

A postagem que exibiu a encenação da briga entre as duas artistas gerou uma reação positiva entre os famosos, com figuras como Angélica se divertindo com a publicação. Anitta, ao comentar o post, escreveu: "Juntinhasssss ownnn".