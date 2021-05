Ivete Sangalo apresentará The Masked Singer Brasil, novo reality musical da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivete Sangalo, 49, anunciou neste domingo (30), no Fantástico (Globo), que será a apresentadora de The Masked Singer Brasil. Sucesso internacional, o reality reunirá celebridades em uma competição musical sem revelar as identidades dos artistas, que, portanto, não saberão com quem estarão concorrendo.

Toda a disputa acontece diante dos olhos do público e de jurados. Os participantes se apresentam totalmente fantasiados e quem assiste conta com pequenos vídeos com dicas para tentar adivinhar quem são os famosos que estão debaixo das fantasias. Apenas o menos votado pelos jurados tem sua identidade revelada após ser eliminado da competição.

A versão brasileira do formato é uma coprodução entre TV Globo e Endemol Shine Brasil, com a parceria da gravadora Universal Music e da Iessi Entertainment, empresa de entretenimento da cantora baiana. "Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão... É um combo muito especial para proporcionar um momento de muita alegria ao público", declarou Ivete.

A artista afirmou que a atração trará para ela 'um aprendizado gigantesco' e que o público também vai gostar do reality. "O propósito do programa é fazer uma festa. Vai ter música, bons arranjos, grandes escolhas de repertórios, artistas diversos envolvidos numa fantasia linda. Isso tudo enche nossos olhos e corações. Então, acho que é um programa completo", antecipou a cantora.

Formato mais vendido de 2019, The Masked Singer levou a Fox à liderança de audiência nos Estados Unidos e garantiu o posto de programa mais assistido na TV mexicana em 2020. O reality ainda venceu a categoria de melhor Figurino do Emmy Award 2020 pelo trabalho de Marina Toybina na versão americana.

O programa tem estreia prevista para agosto e será exibido na Globo e também no Multishow.