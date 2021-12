Ivan Moré sofre assalto à mão armada: 'Levaram telefone, relógio, corrente'

"Desde o meu desligamento da TV, minha demanda praticamente triplicou. Tenho feito palestras por todo o Brasil, algo que me surpreendeu bastante. Tive a oportunidade de fazer uma imersão no Vale do Silício [Califórnia, EUA]. Participei de um treinamento em Stanford e conheci o ecossistema de corporações que estão quebrando paradigmas na nossa sociedade", disse Moré.

