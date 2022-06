Itaú dará prêmio de R$ 150 mil para grupos do setor cultural

A premiação é uma homenagem à atuação de Milú Villela como presidente do Itaú Cultural entre 2001 e 2019, e faz parte as ações em comemoração aos 35 anos da instituição.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Itaú Cultural vai oferecer o Prêmio Milú Villela para pessoas e grupos que atuaram no setor cultural do país nos últimos 35 anos. Dividida em cinco categorias —Aprender, Criar, Experimentar, Inspirar e Mobilizar—, a homenagem dará um prêmio de R$ 150 mil e um troféu para cada vencedor.

