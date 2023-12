Itália diz que não vai devolver à Alemanha estátua comprada por Hitler

A Alemanha voltou a se interessas pela peça após o diretor do Museu Nacional Romano solicitar a devolução da base de mármore do século 17 para a coleção de antiguidades do estado de Antikensammlungen. De acordo com o jornal italiano Corriere della Sera, em vez de devolvê-la, o museu alemão pediu de volta a Discobolus Palombara, dizendo que ela havia sido transportada ilegalmente.

Hitler comprou a obra de um proprietário italiano em 1938 sob pressão do ditador italiano Benito Mussolini e contra a vontade do ministro da Educação e autoridades culturais. A estátua foi devolvida à Itália em 1948, junto a outras obras obtidas ilegalmente pelos nazistas.

