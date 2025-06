Israel proíbe turnê de imprensa de documentário vencedor do Oscar

Após o Oscar, um dos diretores, Hamdan Ballal, foi atacado por um grupo de colonos de Israel, preso por soldados e mantido durante a noite em uma base do exército. Ballal foi solto no próximo dia.

"Sem Chão", vencedor do Oscar de melhor documentário, acompanha a trajetória de Adra e outros moradores de Masafer Yatta, que é devastada pelos conflitos com Israel desde os anos 1980.

Em um vídeo publicado no X, os diretores denunciam o momento em que um soldado israelense, com o rosto coberto, fala que eles tem 10 minutos para deixar a área.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma turnê de imprensa nesta segunda-feira (2) organizada por diretores do documentário vencedor do Oscar "Sem Chão", o exército de Israel impediu jornalistas de entrarem em uma área da Cisjordânia retratada na produção.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.