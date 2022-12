Ismael Cruz Córdova de 'Anéis de Poder' diz que usou capoeira nas gravações

Eu recebi ataques de muitos lugares do mundo, mas do Brasil só recebi apoio", afirmou. "E por isso eu sou muito grato."

"Eu falo um pouquinho somente", comentou. "Eu quero dizer algumas palavras, eu não falo perfeitamente, vou precisar ler, mas queria falar na língua de vocês. Estou muito feliz de estar com vocês na CCXP, sempre tive um carinho especial pelas pessoas do Brasil, sou brasileiro de coração."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ismael Cruz Córdova, que interpreta o elfo Arondir em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder", agradeceu o apoio do público brasileiro. O ator porto-riquenho cumprimentou a galera do evento em português durante participação no painel da Amazon Prime Video neste sábado (3) na CCXP.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.