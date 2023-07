Isis Valverde diz que não fará mais novelas após deixar a Globo

Entre as novidades, Isis revelou que interpretou a socialite Ângela Diniz em um filme com estreia prevista ainda para este ano. Além disso, a atriz mencionou que tem mais projetos a caminho, incluindo duas séries, porém, optou por não divulgar mais detalhes sobre esses trabalhos que estão previstos apenas para o próximo ano.

