Irmã de Patrícia Poeta substitui âncora demitida após 16 anos na Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Paloma Poeta, irmã de Patrícia Poeta, estreou neste sábado (15) na bancada do Fala Brasil (Record). Ela entrou no lugar de Carla Cecato, 42, que foi demitida nesta semana após 16 anos na emissora.

Com isso, as duas irmãs estão disputando o público de casa, uma vez que a edição de sábado do Fala Brasil é exibida entre 7h35 e 12h. O É de Casa, comandado por Patrícia na Globo, vai das 6h50 às 12h.

"Uma honra como jornalista estar na bancada de um programa do qual participo há quase 6 anos e sou telespectadora assídua", comemorou Paloma. "E, fala sério, estou bem acompanha ou não estou?"

Paloma apareceu no programa da Record ao lado de Fabiana Oliveira. Assim como Cecato, a outra titular do telejornal, Thalita Oliveira, também foi afastada do programa, embora ainda tenha contrato com a emissora.

Após a demissão, Cecato usou as redes sociais para falar sobre seus próximos passos. "Estou disponível para trabalhos, parcerias comercias, apresentações, palestras, tudo que fiz e faço há muito tempo, e nos últimos 16 anos na RecordTV", afirmou. "Uma nova fase começa agora! E eu conto com você mais do que nunca!"

Ela também disse que deve focar na criação de conteúdo digital daqui para a frente. "Por favor, divulgue meu Instagram para amigos que saibam que gostam de mim", pediu. "Creio que a internet é o novo meio de comunicação e eu quero muito trazer minhas senhorinhas, minhas amigas, amigos, para o meu canal aqui e no YouTube, que se Deus quiser vou conseguir retomar!"