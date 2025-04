Irmã de Freddie Mercury tenta recuperar pertences do cantor vendidos em leilão

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Kashmira Bulsara, irmã de Freddie Mercury, está tentando recuperar todos os objetos pessoais do vocalista do Queen que foram vendidos em um leilão realizado em 2023 pela Sotheby's. O evento foi organizado por Mary Austin, ex-namorada do artista e responsável por parte da herança do cantor. Kashmira alega que a venda não teve o consentimento da família e já teria desembolsado cerca de 3 milhões de libras esterlinas -aproximadamente R$ 22,7 milhões- comprando alguns itens.

Segundo o jornal The Sun, o leilão arrecadou cerca de 40 milhões de libras esterlinas -pouco mais de R$ 300 milhões- e parte do valor foi destinada à Mercury Phoenix Trust, fundação criada pelos colegas do Queen, e à Elton John AIDS Foundation.

Ainda de acordo com a publicação, Kashmira ficou abalada com a ideia de ver os pertences do irmão, que morreu em 1991, sendo vendidos. Ela chegou a visitar a exposição de pré-venda de forma anônima, ao lado do filho, Jamal Zook, e de sua assistente pessoal.

No dia do leilão, ela acompanhou os lances online, enquanto a assistente esteve presencialmente na casa de leilões, repassando por telefone as ofertas de Kashmira para cada item. Entre as peças arrematadas estariam um jukebox Wurlitzer e uma jaqueta em estilo militar feita para o 39º aniversário do cantor.

O leilão, intitulado "Freddie Mercury: A World of His Own", atraiu 140 mil visitantes durante a exposição anterior à venda, além de compradores de mais de 50 países. Mary Austin afirmou, na época, que decidiu vender tudo como uma forma de "encerrar um capítulo especial de sua vida".

Freddie e Mary viveram um relacionamento na década de 1960 e, mesmo após o fim do namoro, quando o cantor se assumiu gay, mantiveram uma amizade próxima. Foi ela quem cuidou do vocalista nos anos finais de sua vida, marcada por complicações decorrentes do HIV.

Procurados pelo The Sun, os representantes de Kashmira e Mary Austin não comentaram o assunto. Já Sotheby's declarou, por política interna, que não comenta sobre clientes ou compras sem autorização expressa dos envolvidos.