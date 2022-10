Internautas apoiam Gisele e criticam Tom Brady após divórcio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jogador da NFL Tom Brady, 45, virou alvo de críticas e memes nas redes sociais após Gisele Bündchen, 42, publicar nas redes o anúncio do divórcio, nesta sexta-feira (28). Muitos disseram que o jogador é quem mais perde com o divórcio, chamaram ele de burro por escolher o futebol e que a modelo é um ícone ao obrigar ele a agora cuidar dos filhos com a guarda compartilhada.

"O Tom anunciando o divórcio chamando a Gisele de wife [esposa] e ela chamando ele de Tom, bem feito", escreveu um internauta em um meme publicado no Twitter. Outro compartilhou uma foto de Brady em um boteco ao lado de uma garrafa de pinga após o divórcio da modelo.

Um fã-clube do RBD ficou do lado de Gisele no divórcio. "Gisele anunciando divórcio. "Quem perde é ele, quem ganha é ela. Melhor ficar sozinha do que com um peso morto do lado. Brilha Gisele", escreveu no perfil.

Enquanto outros internautas comemoram o divórcio e estão shipando a modelo com um antigo namorado. "O plot twist desse divórcio da Gisele que eu queria seria ela saindo de novo com o [Leonardo] DiCaprio", tuitou uma internauta ao lado de uma foto do ex-casal.

"Pensando aqui no quanto de vezes que o Tom Brady deve ter dito que iria se aposentar para a Gisele Bündchen e não ter feito isso para que um ano a mais fosse o suficiente para ela pedir o divórcio", comentou uma usuária da rede social com a foto de uma mulher desanimada.

Outro internauta chamou Brady de burro por se divorciar da modelo por futebol. "Queria parabenizar o Brady por ser o homem mais burro do planeta, o cidadão tem mais títulos que todas as franquias da NFL, voltou da aposentadoria e só conseguiu cavar o divórcio com a Gisele e adivinha só, o time tá uma bosta na temporada."

Uma mulher zombou que Brady agora vai tem que cuidar dos filhos devido a guarda compartilhada. "A Gisele Bündchen pediu ao Giselo para se aposentar e ficar mais tempo com a família. Ele não quis. Agora vão assinar os papéis do divórcio e terão guarda compartilhada. Ele vai ficar com as crianças metade do tempo sim. Gisele ícone! PS. ela é mais rica que ele."