Internautas agradecem a Tite por evitar derrota para Argentina

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS0 - Após a Argentina eliminar a Croácia na Copa do Mundo do Qatar nesta terça-feira (13), os torcedores brasileiros foram às redes sociais agradecer ao técnico Tite por evitar a humilhação de perder para os argentinos.

O apresentador Milton Neves tuitou durante o jogo que cada gol argentino era uma adaga no coração brasileiro que teve que aguentar o empate do Brasil contra a Croácia -que resultou na eliminação por pênaltis. "Obrigado, Tite! Não fosse por você, teríamos sido trucidados pela Argentina", escreveu Neves.

"Era para a gente estar perdendo para Argentina, não sei se fico aliviada ou triste. Parabéns Brasil por mostrar que conseguimos ser piores que a Argentina", tuitou a internauta @ssouzagh, que acrescentou uma foto de uma pessoa com o rosto pintado com as cores da bandeira da Argentina. "Você pode até odiar a Argentina, mas eles fizeram em 20 minutos o que a gente não conseguiu em 120", diz a legenda da foto.

O internauta Pedro Arthur disse que no fim os brasileiros tiveram a sorte de serem eliminados pela Croácia. "Imagina o que a Argentina iria fazer com nós. Eles já haviam ganho a Copa América aqui em casa. Seria muito mais vergonhoso e doido. Obrigado,Tite por nos livrar do pior."

"Obrigado, Tite. Foi melhor ter perdido antes. Você é um visionário", escreveu o usuário do Twitter Márcio Faria. "Só de imaginar que era para estar tendo Brasil x Argentina hoje em uma semifinal de Copa do Mundo. Obrigado Tite! Gênio paneleiro", tuitou @amaralmth. "É o Messi, mas não deixa de ser triste. Éramos nós quem tínhamos que perder para a Argentina hoje, não a Croácia! Obrigado, Tite!", disse o internauta Eduardo Carvalho.