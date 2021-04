Internada com Covid, filha de Silvio Santos diz que chegou a 'implorar por ar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Sílvia Abravanel, 49, foi hospitalizada nesta segunda-feira (5). Ela anunciou estar com Covid-19 dia 28 do mês passado, e no último sábado (3) afirmou que teve uma piora. "Desde sábado me deu uma pioradinha aqui nessa tal de Covid, essa coisa chata, mas estou bem", disse.

A filha do apresentador Sílvio Santos, 90, também contou que no final de semana teve uma queda de saturação e estava se sentindo fraca. "Hoje acabei vindo pro hospital, mas se Deus quiser logo vou sair daqui. Estou sendo super bem cuidada. Eu estava muito ruim, muito fraca, debilitada", afirmou em vídeo.

Ela ainda fez um apelo para que as pessoas fiquem em casa e não façam aglomerações clandestinamente. "Protegi todo mundo, e por um erro de uma pessoa que não se cuidou direito, infectou várias outras pessoas. Cheguei muito mal, muito mal mesmo", conta.

"Cheguei implorando pra conseguir respirar. A gente não dá valor pro ar que a gente respira até a gente não ter ele", explicou. "Que as pessoas levem a sério. Fiquem em casa! Não é pra viajar, não é pra ir pra praia, não é pra sair com a família! Para de fazer exame de PCR pra fazer festinha!".

"Isso é desumano com as pessoas da área de saúde! Parem de fazer baile, parem de fazer festa! Hoje eu cheguei implorando pela minha vida, cheguei implorando por ar", continuou no vídeo. Na legenda da publicação, ela escreveu: "Valorize o ar que você respira e não tenha que implorar por ele".

"Fiquem em casa! Não ta mais legal e nem engraçado tudo isso ta é muito sério e isso mata! Querem voltar a ter vida normal? Façam por merecer ok!", concluiu a ex-apresentadora do programa infantil Bom Dia e Cia (SBT).