'Inteligência artificial' bate 'nepo baby' e é a palavra do ano, diz dicionário Collins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dicionário inglês Collins anunciou nesta terça-feira (31) que o termo "inteligência artificial" é a palavra mais notável do ano de 2023.

A palavra, definida no livro como os sistemas de computador treinados para imitar funções humanas, foi consagrada pelos editores do dicionário por, em suas palavras, ter dominado as conversas ao longo dos últimos meses. Segundo a Collins, o uso da palavra quadruplicou este ano, conforme seu desenvolvimento acelerou a passos rápidos.

Diretor editorial da Collins, Alex Beecroft afirma que a escolha reflete a popularidade da tecnologia. "Nós sabemos que a inteligência artificial foi um grande foco este ano, de forma que ela se desenvolveu e rapidamente se tornou onipresente em nossas vidas pelo email, streaming ou qualquer tecnologia cotidiana futurista."

A escolha foi feita a partir de uma lista de novos termos, que incluía ainda "greedflation" --o uso da inflação como desculpa para subir os preços artificialmente e com isso melhorar os lucros-- e "nepo baby", que define os filhos de celebridades que assumiram as carreiras dos pais.

O termo "canon event", que define um evento fundamental na formação de um indivíduo, também figura na lista da Collins. A palavra ganhou popularidade este ano com o filme "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", onde é usada para definir a importância de uma tragédia na vida do super-herói do título.

A votação é feita anualmente pela publisher do dicionário, que tem um time de lexicógrafos dedicado à análise da língua inglesa em múltiplas frentes de comunicação. Em 2022, a palavra do ano foi "permacrise", que define a sensação de se viver um período prolongado de instabilidade e insegurança.

O time do dicionário Collins também já elegeu "NFT", outro termo da tecnologia, como a palavra do ano de 2021.