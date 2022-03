Início da 5ª temporada de 'The Good Doctor' chega ao Globoplay

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - A primeira parte da 5ª temporada de "The Good Doctor" chega ao Brasil com exclusividade pelo Globoplay nesta sexta-feira (25). Desde 2018 na plataforma, a série é o conteúdo internacional exclusivo mais consumido do streaming da Globo.

Agora, doutor Shaun Murphy (Freddie Highmore) já está com seu casamento marcado. Com os preparativos do matrimônio entre ele e Lea (Paige Spara) a todo vapor, o médico enfrenta novos desafios em suas relações.

Mais seguro sobre o seu relacionamento amoroso, Shaun se depara com a dificuldade em lidar com seus sogros, algo que precisará aprender. Além disso, ele terá que se readaptar ao trabalho após a chegada do novo dono do hospital, alguém com concepções diferentes das suas.

A exibição no Globoplay segue o formato de transmissão nos EUA, que tem a 5ª temporada dividida em duas partes.