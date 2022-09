Ingrid Ohara é a segunda eliminada do reality A Fazenda 14

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital Ingrid Ohara foi a segunda eliminada desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 29,01% dos votos do público na noite desta quinta-feira (30).

Ela perdeu a preferência do público para Deborah Albuquerque e Rosiane Pinheiro.

Deborah recebeu dez dos votos dos peões e mais quatro que Deolane Bezerra, que tinha o Poder da Chama, repassou para ela, totalizando 14. A peoa tinha o poder de puxar alguém da baia e levou Ingrid para a berlinda.

No programa da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo. Dessa forma, o menos votado deixa o reality.

Ingrid Ohara protagonizou uma cena inusitada após se sentir pressionada na Prova do Fazendeiro. Ela jogou cocô de cavalo nas roupas de Vini Büttel, fazendeiro da semana. Na competição, ele ficou atrás dela no caminho que levava ao centro do tabuleiro.

"Eu não soube perder, o fato de eu ter sido puxada na minha cabeça sem querer. Eu não queria estar nessa roça", disse a peoa.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 14 vai ao ar de segunda a domingo na Record.