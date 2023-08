Influenciadora tem duas paradas cardíacas e morre em viagem a Gramado (RS)

"A dor de perder alguém tão jovem, com apenas 33 anos, e tão amável é avassaladora. Nossos corações estão partidos, e a saudade que sentiremos é indescritível", diz trecho do comunicado.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora Larissa Borges, 33, que também era profissional de Educação Física, morreu após sofrer duas paradas cardíacas em Gramado (RS). Agora, sua família faz campanha para receber quantias em dinheiro para poder arcar com traslado do corpo até Brasília (DF), onde ela vivia.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.