Influenciador é preso ao tentar entrar no show de Taylor Swift com credencial falsa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Há cerca de duas semanas, o influenciador Uki Deane entrou para o Livro dos Recordes por reunir o maior número de pessoas vestidas de Homem-Aranha numa praça da Argentina. Mas agora a notícia sobre ele é diferente. Uki foi preso acusado de usar credencial falsa para entrar num show de Taylor Swift no estádio do River Plate.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.