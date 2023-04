Influencer que morreu por reação alérgica a camarão criou bloco de Carnaval

[Ele pediu] que as pessoas ficassem felizes, bebessem, colocassem músicas e fizessem uma grande festa. Que nós brincássemos sempre o Carnaval, que ele só vai poder estar conosco se for lembrado. [Escreveu] que não se arrependeu de nada, que ele foi muito feliz, que a vida é feita de instantes se você não aproveitar cada um deles não viveu a vida.

No Carnaval deste ano, ele realizou um sonho antigo: colocou nas ruas um bloco com o seu nome. Victoria Figueiredo, mulher do potiguar, disse à reportagem que quer continuar com o festejo. "Quero poder continuar o seu legado do jeito que ele pediu."

