Incêndio no Xuxa Park quase causou fim da carreira de Xuxa com as crianças

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - No terceiro episódio de "Xuxa, o Documentário", a apresentadora Xuxa Meneghel, 60, relembrou o trágico incêndio que atingiu o Xuxa Park, em janeiro de 2001. O acidente deixou 26 feridos e quase fez a rainha dos baixinhos abandonar carreira com as crianças.

O estúdio do Xuxa Park pegou fogo causado por um curto-circuito. No local, cerca de 300 pessoas estavam presentes para o programa da TV Globo.

Embora ninguém tenha morrido com o acidente, a apresentadora ficou traumatizada e largou o trabalho com crianças durante um tempo. "Eu saí dali e acabou para mim. Eu me sentia a pessoa mais impotente do mundo e a mais culpada. Eu fiquei falando: 'Se elas não tivessem vindo para me ver, não estariam passando por isso'. Eu não quero mais isso, não quero mais trabalhar para criança, não quero fazer mais nada. Saí dali decidida que não iria mais fazer [programa com criança", relatou ela.

À época, Xuxa foi para o comando do Planeta Xuxa, voltado para um público mais velho: No entanto, desistiu e retornou aos baixinhos. "Depois de um ano e meio, eu estava ali brigando de novo com a Marlene e dizendo: 'Eu preciso voltar a trabalhar com criança. Eu não consigo ficar [sem]' Eu estava triste. Eu saia de casa para fazer o 'Planeta' triste, eu saía chorando. 'Não é isso que eu quero para a minha vida, não quero isso'".

Mesmo após 22 anos desde a tragédia, Xuxa ainda carrega o trauma com ela: "Eu fiquei com muito medo. Foi um filme de terror. [...] Teve um menino que eu peguei no colo e, quando eu entreguei, a pele dele ficou na minha mão. Coisas assim que eu não vou esquecer", finalizou.