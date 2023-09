Imprensa internacional repercute flagra de Neymar com mulheres: 'A um mês de ser pai'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presença de Neymar em mais uma balada repercutiu na imprensa internacional. Veículos definiram as imagens que mostram o jogador curtindo uma festa ao lado de duas mulheres na Espanha como um contraponto escandaloso ao desempenho dele em seu novo time, na Arábia Saudita.

O Sport, da Espanha, lembra que o jogador está "a um mês de ser pai" e diz que a mudança para a Arábia não fez com que ele mudasse seus "costumes". "Ney está mais uma vez no centro do furacão por uma suposta nova infidelidade à esposa, Bruna Biancardi", diz o site.

"No Brasil se fala na possibilidade de uma 'relação aberta' entre Neymar e sua esposa, o que atenuaria este novo escândalo", acrescenta o veículo. Já o nigeriano Pulse Sports define o caso como uma espécie de abandono de Neymar a Bruna, que ficou no Brasil, no oitavo mês de gestação de Mavie, a filha que espera com o atleta.

O La Vanguardia, também espanhol, destacou que, mesmo mudando de time e de país, as polêmicas relacionadas à vida pessoal de Neymar não param. "Essas novas informações se somam à longa lista de rumores que cercam a relação entre o jogador e a modelo."

Bruna se manifestou nas redes sociais e disse que mais uma vez está decepcionada. "Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Na reta final da gravidez, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente na minha filha. É somente isso que vou pensar no momento", escreveu ela. "Agradeço as mensagens de carinho."