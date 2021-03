Iggy Azalea posta vídeo de Pocah dançando no reality e lembra 'The Sims'

"Uau... melhor que eu" escreveu Cardi em seu Twitter como resposta ao vídeo de Pocah enquanto fazia a coreografia. Os administradores das redes da confinada responderam o tuíte com "OMG" sigla que significa "Oh Meu Deus" em português.

A cantora Pocah recebeu um elogio de Cardi B em fevereiro. A sister fez a coreografia do sucesso "WAP" (2020), uma colaboração de Cardi B e Megan Thee Stallion, durante a Festa do Líder de Karol Conká, que teve o tema ETs.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rapper australiana Iggy Azalea, 30, publicou em seu Twitter um vídeo da cantora brasileira Pocah, 26, dançando funk no BBB 21. Nas imagens postadas por ela, Pocah aparece fazendo uma espécie de quadradinho de oito no chão. "Eu como um SIM", disse a rapper em referência a uma posição de personagens do jogo "The Sims".

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.