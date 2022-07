'A ideia não é apenas falsa, é nojenta', diz advogado de Ricky Martin sobre incesto

O jovem revelou ter se relacionado por sete meses com ex-integrante do grupo Menudo e disse que o cantor não teria aceitado bem o fim da relação. Segundo Dennis, Ricky o teria assediado com ligações e também rondando sua casa por dois meses. Ele também apontou que durante o namoro chegou a sofrer abusos físicos e psicológicos.

Filho de uma das irmãs de Ricky, Vanessa Martin, Dennis Yadiel Sanchez, 21, havia denunciado de forma anônima o cantor sob a Lei de Prevenção e Intervenção do Abuso Doméstico há um mês. A divulgação da identidade do denunciante foi dada pelo irmão de Ricky, Eric Martin, durante uma live.

Na opinião do advogado, o caso deverá ser arquivado. "Todos esperamos que esse homem receba a ajuda de que precisa com tanta urgência. Mas, acima de tudo, estamos ansiosos para que este caso horrível seja arquivado assim que um juiz analisar os fatos."

"Infelizmente, a pessoa que fez essa afirmação está lutando com profundos desafios de saúde mental. Ricky Martin, é claro, nunca esteve e nunca estaria envolvido em qualquer tipo de relacionamento sexual ou romântico com seu sobrinho", acrescentou ele.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Advogado do cantor Ricky Martin, Marty Singer disse ao Deadline que o suposto incesto que teria sido praticado pelo astro com seu sobrinho é uma "ideia não apenas falsa, é nojenta".

