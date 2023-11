Ian Cheibub, vencedor do prêmio revelação do FotoRio, abre 1ª exposição individual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Ian Cheibub apresenta sua primeira exposição individual, este mês, no Rio de Janeiro. Ele foi o vencedor do prêmio Revelação: Leitura de Portfólio de 2022, dado pelo FotoRio.

A obra de Cheibub está em cartaz na exposição "E, no Entanto, Aqui Estamos", em que ele revela a rotina de um terreiro de umbanda chefiado por sua avó. As imagens estão em exibição até o dia 30 de novembro, na Casa da Escada Colorida, r. Manuel Carneiro, 18, no centro do Rio de Janeiro.

Para a produção das fotos, Cheibub, que também é ogã, usa procedimentos fisicamente ligados ao tema que ele retrata. Ele, por exemplo, ganha os filmes fotográficos em ervas que são usadas em vários rituais realizados nos terreiros que ele retrata.

Segundo a curadora Márcia Mello, na exposição, o fotógrafo "traduz vivências em imagens que dialogam com conteúdos do inconsciente". "Véus, sombras, filtros de luz: suas fotografias imprimem sensações, alinhadas à recusa veemente do artista em produzir imagens de viés descritivo e estereotipado das cerimônias e atividades cotidianas nesse espaço sagrado."

No ano passado, Cheibub também realizou um projeto em que lida com a fé. Ele é autor do projeto fotográfico "Pastores do Brasil", em que retratou pluralidade evangélica no Brasil.