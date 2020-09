Humorista Victor Sarro vai comandar ações de A Fazenda 12 na internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido do público por ter integrado o Encontro com Fátima Bernardes (Globo), Victor Sarro, 31, será o rosto da estratégia digital de A Fazenda 12 (Record). O humorista foi escolhido para fazer as ativações do reality show na internet.

De acordo com a Record, ele entrará ao vivo nas redes sociais do programa a qualquer momento do dia para responder a comentários de fãs -e também de haters (pessoas que não gostam do programa). Além disso, vai dar notícias do que está rolando em Itapecerica da Serra (Grande SP), onde é gravado o programa, e adiantar acontecimentos enquanto o programa não estiver no ar.

Outra novidade é o posdcast da Fazenda, também comandado por Sarro. Uma vez por semana, o humorista vai comentar as polêmicas e acontecimentos mais relevantes do programa em formato de áudio, que poderá ser ouvido tanto no portal da emissora quanto em aplicativos de streaming de áudio.

Também ficará sob a responsabilidade dele a Live da Eliminação, na qual o peão eliminado fala sobre o que viveu durante o confinamento. A exibição será ao vivo no dia seguinte à saída e terá transmissão multiplataforma. O público pode participar enviando perguntas por meio das redes sociais com a hashtag #LiveAFazenda.

Além das ações com o humorista, a estratégia digital do reality show prevê uma parceria com o aplicativo TikTok. De acordo com a emissora, a plataforma vai ajudar a estimular a interação entre os peões famosos e os telespectadores.

Além de promover desafios aos participantes, o aplicativo de vídeos curtos para celulares, proporcionará diversas atividades na casa.

O TikTok iniciará atividades e elas vão aparecer no programa. Essa dinâmica incluirá conteúdos exclusivos no TikTok, onde peões vão poder mostrar, com criatividade, suas interações dentro do programa e levar isso também para seus fãs.

A Fazenda 12 estreia na terça-feira (8), às 22h30. Cinco ex-participantes de outras edições do reality vão participar: Gretchen, Nadja, Rafael Ilha, Lucas Viana e Nicole Bahls. A informação foi divulgada na quinta (3) em live sobre o programa, realizada pela Record.

Não foi revelado, porém, como vai se dar essa participação deles no programa. Outra novidade confirmada pelo diretor Rodrigo Carelli é que a Prova do Fazendeiro passa a ser realizada às quartas, e não mais às terças como era até o ano passado. As eliminações seguem acontecendo às quintas.

Antes mesmo da estreia, já é possível conhecer os ambientes da sede repaginada. Um dos quartos é todo decorado nas cores azul e cinza. A decoração das paredes dão a impressão que há mais profundidade no local.

Nessa edição há a chegada de um novo animal: uma jumenta e seu filhote. Além deles, fazem parte da área rural ovelhas, porcos, galinhas, galinhas d'angola, galo, pavão, gansos, cavalo e vacas.