Humorista João Pimenta afirma ter sido vítima de racismo em evento do TikTok

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista João Pimenta, 32, conhecido como Seu Pimenta, denunciou, em suas redes sociais, um episódio de racismo que sofreu durante um evento promovido pelo TikTok, na última semana. Ele chegou a ser barrado, apesar de ser uma das atrações previstas.

"Evento do TikTok. Sou uma das atrações principais, vou fazer stand-up. Esperando minha vez ao lado do palco. Vou ao banheiro, volto e sou barrado. Estou com a pulseira, mas sigo barrado. Várias pessoas passam, só eu barrado", relatou o artista do Porta dos Fundos no Twitter.

Pimenta diz que continuava barrado quando chegou a hora de se apresentar. Foi quando a "pessoal do evento" o resgatou e se desculpou. "Faço um show incrível e no final dou meu recado: 'Querem ser aliados dos pretos? Comecem pelo básico, nos tratar bem'".

O desabafo de Pimenta foi seguido de outro, do humorista Yuri Marçal, que também se apresentou no evento e foi barrado ao tentar "socorrer" o amigo. "Além de terem nos tirado do banner enquanto tirávamos foto para a artista branca fotografar. Nunca muda!", acrescentou.

Após denunciar o ocorrido, Pimenta, que havia concordado em se apresentar sem cachê, ainda desabafou sobre as críticas que recebeu. Já neste sábado (3), ele agradeceu pelo apoio que também teve. "Deixa eu só esquecer um pouco isso que respondo todas as mensagens de apoio".

Procurado para comentar o episódio, o TikTok ainda não respondeu a reportagem. Nas redes sociais de Pimenta, a plataforma afirmou que "não concorda com qualquer forma de discriminação ou assédio, incluindo com base em raça, cor, orientação sexual ou deficiência".

"O caso relatado está sendo acompanhado com muita seriedade e preocupação, será averiguado e todos os fatos serão esclarecidos", completou, pedindo desculpas a Pimenta e Yuri e se comprometendo a "evitar que fatos como esses voltem a acontecer".