Hugo, dupla de Guilherme, sofre corte no rosto após ser atingido por celular

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hugo, cantor da dupla Hugo & Guilherme, fez uma publicação no Instagram para explicar um machucado em seu rosto. O sertanejo disse que a ferida surgiu após um fã arremessar um celular no palco para que o músico fizesse uma foto, em um show em Ourinhos, no interior de São Paulo, neste domingo (18).

