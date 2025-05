Homenagem a Rita Lee durante Virada Cultural atrai multidão de fãs da cantora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A comemoração dos 20 anos da Virada Cultural reuniu no palco montado na praça da República convidados para homenagear a vida e obra de Rita Lee.

"Rita e Roberto: Um Caso Sério!", nome da apresentação que homenageou a artista, contou com participações de Johnny Hooker, Fernanda Abreu, Gabi Melim e Paulo Miklos. A banda teve a participação de integrantes que trabalharam durante anos com a cantora.

Os convidados foram apresentados por Edgar Piccoli. Antes da última música de cada artista, Piccoli retornava ao palco para contar como foi a criação da composição que seria apresentada na sequência.

Johnny Hooker foi quem interpretou uma das músicas de maior força da cantora. Hooker entoou "Vírus do Amor", composição de Rita com seu marido Roberto de Carvalho. A canção, de 1985, foi lançada durante a epidemia de HIV no Brasil.

"Quando eu entrei no mercado da música, ela já estava mais reclusa. Mas acho que ela está em algum lugar sentindo esse amor também da gente aqui hoje", disse ele, à Folha. "Sua obra é muito política, mas ao mesmo tempo é muito romântica."

Ele diz que a rebeldia é a característica que ele tem em comum com a cantora. "Ela nunca deitou para nada, sempre lutou pelos direitos das minorias, dos oprimidos, dos perseguidos políticos. Ela sempre foi uma mulher muito íntegra."

O artista afirma que "Vírus do Amor" é uma canção cheia de coragem. "As pessoas estavam morrendo aos montes e ela fala de maneira positiva. Canta que é o vírus do amor contra o vírus do ódio, o vírus da ignorância’", afirma ele, acrescentando que a cantora lançou um remix dessa faixa durante o governo Bolsonaro. "Então também serve como uma metáfora muito poderosa de acolhimento."

O encerramento da Virada Cultural foi ao som de "Lança Perfume". Fernanda Abreu, Johnny Hooker, Gabi Merlim e Paulo Miklos fizeram a multidão na praça da República cantar os maiores hits da carreira de Rita. Uma forma de agradecer à artista pelo que fez em vida. Evoé Rita Lee.